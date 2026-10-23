Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Nachmittag billiger

Um 16:28 Uhr ging es für die Ulta Beauty-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 625,46 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'613 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Ulta Beauty-Aktie ging bis auf 625,06 USD. Mit einem Wert von 630,95 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 33'183 Ulta Beauty-Aktien.

Bei 714,77 USD markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 12,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 443,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie.

Nachdem Ulta Beauty seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Ulta Beauty am 27.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,78 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent auf 3.04 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ulta Beauty einen Gewinn von 29,02 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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