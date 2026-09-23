Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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23.09.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty tendiert am Nachmittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 548,77 USD.
Die Ulta Beauty-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 548,77 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'716 Punkten steht. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 545,50 USD nach. Bei 553,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 8'416 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.
Bei 714,77 USD markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,25 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.07.2026 bei 443,90 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Ulta Beauty-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 27.08.2026 hat Ulta Beauty in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 6,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ulta Beauty noch ein Gewinn pro Aktie von 5,78 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,87 Prozent auf 3.04 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,99 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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