Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Dienstagabend stabil

Die Ulta Beauty-Aktie bewegte sich um 20:26 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 557,50 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'772 Punkten tendiert. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 566,10 USD zu. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 554,03 USD nach. Bei 558,70 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 42'351 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 714,77 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,21 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 443,90 USD erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 25,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 erhielten Ulta Beauty-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ulta Beauty am 27.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 6,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ulta Beauty 5,78 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent auf 3.04 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Ulta Beauty ein EPS in Höhe von 28,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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