Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
22.09.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty zeigt sich am Nachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 560,23 USD.
Die Ulta Beauty-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 560,23 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'768 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 566,10 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 558,70 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 14'474 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 714,77 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 21,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 443,90 USD fiel das Papier am 01.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 27.08.2026 legte Ulta Beauty die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,78 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Ulta Beauty mit einem Umsatz von insgesamt 3.04 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,87 Prozent gesteigert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ulta Beauty-Aktie in Höhe von 28,99 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie
Ulta Beauty-Aktie fällt: Umsatzwachstumsprognose für 2026 enttäuscht
NYSE-Handel S&P 500 beginnt Dienstagshandel im Minus
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
|
16:29
|Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Ulta Beauty Aktie News: Anleger schicken Ulta Beauty am Abend ins Plus (finanzen.ch)
|
17.09.26
|S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Ulta Beauty vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht? (finanzen.ch)
|
10.09.26
|S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ulta Beauty von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
03.09.26
|S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ulta Beauty von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht kaum verändert in den Feierabend -- DAX beendet Handel wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.