Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty zeigt sich am Nachmittag fester

Die Ulta Beauty-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 560,23 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'768 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 566,10 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 558,70 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 14'474 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 714,77 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 21,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 443,90 USD fiel das Papier am 01.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 27.08.2026 legte Ulta Beauty die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,78 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Ulta Beauty mit einem Umsatz von insgesamt 3.04 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,87 Prozent gesteigert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ulta Beauty-Aktie in Höhe von 28,99 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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