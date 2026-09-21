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Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031

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21.09.2026 20:27:13

Ulta Beauty Aktie News: Anleger schicken Ulta Beauty am Abend ins Plus

Ulta Beauty Aktie News: Anleger schicken Ulta Beauty am Abend ins Plus

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 559,87 USD.

Ulta Beauty
456.22 CHF 2.05%
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Um 20:26 Uhr sprang die Ulta Beauty-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 559,87 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'768 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 561,29 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 545,27 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 52'152 Ulta Beauty-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 714,77 USD markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 01.07.2026 auf bis zu 443,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ulta Beauty-Aktie 20,71 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 27.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 5,78 USD je Aktie verdient. Ulta Beauty hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.04 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 28,99 USD je Aktie in den Ulta Beauty-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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