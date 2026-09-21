Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Montagnachmittag freundlich

Die Ulta Beauty-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 550,19 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'721 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Ulta Beauty-Aktie sogar auf 551,38 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 545,27 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 12'022 Ulta Beauty-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 714,77 USD. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 23,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 443,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Ulta Beauty-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Ulta Beauty am 27.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,78 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Ulta Beauty im vergangenen Quartal 3.04 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ulta Beauty 2.79 Mrd. USD umsetzen können.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Ulta Beauty ein EPS in Höhe von 28,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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