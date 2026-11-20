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20.11.2026 20:27:13
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Abend mit Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Ulta Beauty. Das Papier von Ulta Beauty gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 620,78 USD abwärts.
Die Ulta Beauty-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 620,78 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 6'982 Punkten steht. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 620,12 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 630,96 USD. Zuletzt wechselten 62'627 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (714,77 USD) erklomm das Papier am 19.02.2026. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 13,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 443,90 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 28,49 Prozent Luft nach unten.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 27.08.2026 hat Ulta Beauty in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Ulta Beauty 3.04 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 29,04 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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