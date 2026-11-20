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20.11.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Das Papier von Ulta Beauty legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 635,11 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Ulta Beauty-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 635,11 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'110 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 636,94 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 630,96 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 22'039 Ulta Beauty-Aktien.
Bei einem Wert von 714,77 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 443,90 USD. Abschläge von 30,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Ulta Beauty 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 27.08.2026 hat Ulta Beauty die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,78 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.04 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ulta Beauty einen Umsatz von 2.79 Mrd. USD eingefahren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 29,04 USD je Ulta Beauty-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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