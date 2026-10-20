Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty steigt am Dienstagabend

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Ulta Beauty zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 603,08 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'716 Punkten notiert. Bei 605,73 USD markierte die Ulta Beauty-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 595,42 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 34'953 Ulta Beauty-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 714,77 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 443,90 USD. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 35,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Ulta Beauty liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3.04 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.79 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 29,02 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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