Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty tendiert am Montagabend tiefer

Die Ulta Beauty-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,6 Prozent auf 530,14 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 6'741 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Ulta Beauty-Aktie bis auf 528,64 USD. Mit einem Wert von 539,63 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Ulta Beauty-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47'414 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 572,11 USD. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Gewinne von 7,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.03.2025 bei 309,02 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 28.08.2025 legte Ulta Beauty die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2.79 Mrd. USD gegenüber 2.55 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty im Jahr 2026 24,47 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

