Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty verbilligt sich am Abend

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 517,83 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'653 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Ulta Beauty-Aktie bis auf 516,01 USD. Bei 522,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Ulta Beauty-Aktie belief sich zuletzt auf 35'240 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 714,77 USD erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 38,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 443,90 USD am 01.07.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie.

Zuletzt erhielten Ulta Beauty-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Ulta Beauty liess sich am 02.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 7,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ulta Beauty noch ein Gewinn pro Aktie von 6,70 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3.16 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 2.85 Mrd. USD umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Ulta Beauty-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 28,79 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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