Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Um 16:28 Uhr rutschte die Ulta Beauty-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 517,52 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'684 Punkten steht. Im Tief verlor die Ulta Beauty-Aktie bis auf 516,03 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 522,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 12'557 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 714,77 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ulta Beauty-Aktie 38,11 Prozent zulegen. Bei 443,90 USD erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ulta Beauty-Aktie 16,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ulta Beauty 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ulta Beauty am 02.06.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,70 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 3.16 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.85 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

In der Ulta Beauty-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 28,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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