Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,2 Prozent auf 627,65 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'219 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Ulta Beauty-Aktie ging bis auf 625,93 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 640,43 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 44'926 Ulta Beauty-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (714,77 USD) erklomm das Papier am 19.02.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ulta Beauty-Aktie 13,88 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 443,90 USD. Dieser Wert wurde am 01.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Verlust von 29,28 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 erhielten Ulta Beauty-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Ulta Beauty am 27.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3.04 Mrd. USD gegenüber 2.79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Ulta Beauty ein EPS in Höhe von 29,04 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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