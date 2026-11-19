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19.11.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Nachmittag mit Einbussen
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 638,42 USD.
Das Papier von Ulta Beauty gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 638,42 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'330 Punkten steht. Die Ulta Beauty-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 637,08 USD ab. Bei 640,43 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11'253 Ulta Beauty-Aktien.
Bei 714,77 USD erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,96 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 443,90 USD. Dieser Wert wurde am 01.07.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ulta Beauty-Aktie 43,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Ulta Beauty-Aktie. Am 27.08.2026 hat Ulta Beauty die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ulta Beauty ein EPS von 5,78 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ulta Beauty im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.04 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 29,04 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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