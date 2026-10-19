Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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19.10.2026 20:27:13
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Montagabend nahezu unbewegt
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagabend die Aktie von Ulta Beauty. Mit einem Wert von 593,37 USD bewegte sich die Ulta Beauty-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die Ulta Beauty-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 593,37 USD an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'699 Punkten notiert. Die Ulta Beauty-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 596,41 USD aus. Die Ulta Beauty-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 589,90 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 589,90 USD. Zuletzt wechselten 31'706 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 714,77 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 16,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 443,90 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ulta Beauty am 27.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 6,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ulta Beauty 5,78 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,87 Prozent auf 3.04 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Von Analysten wird erwartet, dass Ulta Beauty im Jahr 2027 29,02 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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