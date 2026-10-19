Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty verteuert sich am Nachmittag

Um 16:28 Uhr wies die Ulta Beauty-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 594,91 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'710 Punkten tendiert. Die Ulta Beauty-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 596,41 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 589,90 USD. Zuletzt wechselten 11'960 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 714,77 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ulta Beauty-Aktie somit 16,77 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 443,90 USD am 01.07.2026. Mit einem Kursverlust von 25,38 Prozent würde die Ulta Beauty-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Ulta Beauty liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3.04 Mrd. USD gegenüber 2.79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In der Ulta Beauty-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 29,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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