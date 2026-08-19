Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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19.08.2026 20:27:13
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Mittwochabend mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 531,70 USD.
Die Ulta Beauty-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 531,70 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'713 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 541,50 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 520,11 USD. Von der Ulta Beauty-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41'927 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 714,77 USD erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Kursplus von 34,43 Prozent wieder erreichen. Bei 443,90 USD fiel das Papier am 01.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,51 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Ulta Beauty gewährte am 02.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Ulta Beauty hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,70 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.16 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ulta Beauty einen Umsatz von 2.85 Mrd. USD eingefahren.
Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2027 auf 28,79 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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