Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty verteuert sich am Mittwochnachmittag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,3 Prozent auf 538,82 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'713 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Ulta Beauty-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 538,85 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 520,11 USD. Bisher wurden heute 16'447 Ulta Beauty-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 714,77 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,65 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 443,90 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie.

Nachdem Ulta Beauty seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Ulta Beauty gewährte am 02.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,74 USD gegenüber 6,70 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,08 Prozent auf 3.16 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.85 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,79 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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