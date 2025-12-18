Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
18.12.2025 20:27:13

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty zeigt sich am Abend fester

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty zeigt sich am Abend fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Ulta Beauty. Das Papier von Ulta Beauty konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 591,72 USD.

Ulta Beauty
469.98 CHF 0.98%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr sprang die Ulta Beauty-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 591,72 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'779 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 599,98 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 594,12 USD. Der Tagesumsatz der Ulta Beauty-Aktie belief sich zuletzt auf 87'288 Aktien.

Am 09.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 611,84 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 3,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 309,02 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ulta Beauty-Aktie 91,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ulta Beauty-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 04.12.2025 legte Ulta Beauty die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 5,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,14 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.86 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.53 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 25,46 USD je Ulta Beauty-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com

