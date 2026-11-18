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18.11.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Mittwochnachmittag stärker
Die Aktie von Ulta Beauty zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 650,80 USD zu.
Die Ulta Beauty-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 650,80 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'332 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Ulta Beauty-Aktie bis auf 653,04 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 635,21 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 12'976 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 714,77 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,83 Prozent. Am 01.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 443,90 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ulta Beauty-Aktie 46,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Ulta Beauty-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ulta Beauty am 27.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,55 USD, nach 5,78 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.04 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ulta Beauty einen Umsatz von 2.79 Mrd. USD eingefahren.
Den erwarteten Gewinn je Ulta Beauty-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 29,04 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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