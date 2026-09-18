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18.09.2026 20:27:13

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Abend mit stabiler Tendenz

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Abend mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Freitagabend die Aktie von Ulta Beauty. Bei der Ulta Beauty-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 543,38 USD.

Ulta Beauty
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Bei der Ulta Beauty-Aktie liess sich um 20:26 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 543,38 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'633 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ulta Beauty-Aktie bisher bei 546,07 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Ulta Beauty-Aktie bis auf 536,79 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 546,07 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 71'504 Ulta Beauty-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 714,77 USD erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ulta Beauty-Aktie. Am 01.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 443,90 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Verlust von 18,31 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ulta Beauty 0,000 USD aus. Am 27.08.2026 äusserte sich Ulta Beauty zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Ulta Beauty hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,78 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Ulta Beauty im vergangenen Quartal 3.04 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ulta Beauty 2.79 Mrd. USD umsetzen können.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 28,99 USD je Ulta Beauty-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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