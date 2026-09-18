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Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031

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18.09.2026 16:29:00

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Freitagnachmittag mit Einbussen

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Freitagnachmittag mit Einbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 540,14 USD.

Ulta Beauty
447.07 CHF -0.38%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die Ulta Beauty-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 540,14 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'622 Punkten liegt. Bei 536,79 USD markierte die Ulta Beauty-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 546,07 USD. Bisher wurden via NASDAQ 47'881 Ulta Beauty-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 714,77 USD. 32,33 Prozent Plus fehlen der Ulta Beauty-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 443,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 17,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Ulta Beauty-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Ulta Beauty liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 6,55 USD gegenüber 5,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Ulta Beauty mit einem Umsatz von insgesamt 3.04 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,87 Prozent gesteigert.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Ulta Beauty-Gewinn in Höhe von 28,99 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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