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Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031

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18.08.2026 20:27:13

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty gewinnt am Dienstagabend kräftig

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty gewinnt am Dienstagabend kräftig

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Ulta Beauty. Das Papier von Ulta Beauty konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 5,6 Prozent auf 520,76 USD.

Ulta Beauty
422.46 CHF 4.17%
Kaufen Verkaufen

Die Ulta Beauty-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,6 Prozent auf 520,76 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'701 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 524,06 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 496,75 USD. Von der Ulta Beauty-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 75'645 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 714,77 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 443,90 USD. Dieser Wert wurde am 01.07.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 17,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Ulta Beauty liess sich am 02.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.16 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.85 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2027 auf 28,79 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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