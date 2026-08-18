Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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18.08.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty zeigt sich am Nachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,0 Prozent auf 517,88 USD.
Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 5,0 Prozent im Plus bei 517,88 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'710 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Ulta Beauty-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 520,00 USD. Bei 496,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 27'215 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 714,77 USD. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ulta Beauty-Aktie somit 27,55 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 443,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ulta Beauty-Aktie 16,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Ulta Beauty seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Ulta Beauty am 02.06.2026. Das EPS wurde auf 7,74 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,70 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.16 Mrd. USD – ein Plus von 11,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ulta Beauty 2.85 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2027 auf 28,79 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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