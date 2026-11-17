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17.11.2026 20:27:13
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty tendiert am Abend schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 641,94 USD.
Das Papier von Ulta Beauty gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 641,94 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'328 Punkten liegt. Die Ulta Beauty-Aktie sank bis auf 639,14 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 647,04 USD. Zuletzt wechselten 48'428 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 714,77 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ulta Beauty-Aktie 11,35 Prozent zulegen. Bei 443,90 USD erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Ulta Beauty seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 27.08.2026 hat Ulta Beauty die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,55 USD, nach 5,78 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.79 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.04 Mrd. USD ausgewiesen.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Ulta Beauty ein EPS in Höhe von 29,04 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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