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17.11.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Dienstagnachmittag ohne grosse Veränderung
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 651,94 USD.
Die Ulta Beauty-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 651,94 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'384 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 656,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 647,04 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 647,04 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ulta Beauty-Aktien beläuft sich auf 14'744 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 714,77 USD erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 8,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.07.2026 bei 443,90 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 27.08.2026 legte Ulta Beauty die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Ulta Beauty hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,78 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.04 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ulta Beauty einen Umsatz von 2.79 Mrd. USD eingefahren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 29,04 USD je Ulta Beauty-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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