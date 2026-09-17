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17.09.2026 20:27:13

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty reagiert am Abend positiv

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty reagiert am Abend positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Ulta Beauty. Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 543,70 USD.

Ulta Beauty
444.95 CHF -0.86%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Ulta Beauty konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,5 Prozent auf 543,70 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'637 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 547,43 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 539,98 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 42'016 Ulta Beauty-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 714,77 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 23,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 443,90 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Verlust von 18,36 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Ulta Beauty seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Ulta Beauty liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,55 USD, nach 5,78 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.04 Mrd. USD – ein Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ulta Beauty 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 28,99 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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