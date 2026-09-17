Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.09.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Nachmittag im Plus
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Ulta Beauty-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,3 Prozent auf 542,86 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'631 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 546,19 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 539,98 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 16'893 Ulta Beauty-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 714,77 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 31,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 443,90 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Ulta Beauty-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Ulta Beauty am 27.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 6,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,78 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 3.04 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.79 Mrd. USD umgesetzt.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ulta Beauty einen Gewinn von 28,99 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie
Ulta Beauty-Aktie fällt: Umsatzwachstumsprognose für 2026 enttäuscht
NYSE-Handel S&P 500 beginnt Dienstagshandel im Minus
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
|
20:27
|Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty reagiert am Abend positiv (finanzen.ch)
|
16:29
|Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Ulta Beauty vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht? (finanzen.ch)
|
10.09.26
|S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ulta Beauty von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
03.09.26
|S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ulta Beauty von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch)