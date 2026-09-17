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Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031

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17.09.2026 16:29:00

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Nachmittag im Plus

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Ulta Beauty-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Ulta Beauty
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Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,3 Prozent auf 542,86 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'631 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 546,19 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 539,98 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 16'893 Ulta Beauty-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 714,77 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 31,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 443,90 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Ulta Beauty-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Ulta Beauty am 27.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 6,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,78 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 3.04 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.79 Mrd. USD umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ulta Beauty einen Gewinn von 28,99 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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