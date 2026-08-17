Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Abend leichter

Die Ulta Beauty-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 494,52 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'757 Punkten notiert. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 494,52 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 506,27 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 48'022 Ulta Beauty-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 714,77 USD erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 30,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 01.07.2026 auf bis zu 443,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ulta Beauty-Aktie 10,24 Prozent sinken.

Für Ulta Beauty-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Ulta Beauty veröffentlichte am 02.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,70 USD je Aktie generiert. Ulta Beauty hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.16 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.85 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ulta Beauty-Aktie in Höhe von 28,79 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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