Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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17.08.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty tendiert am Montagnachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 500,61 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die Ulta Beauty-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 500,61 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'772 Punkten notiert. Im Tief verlor die Ulta Beauty-Aktie bis auf 498,00 USD. Bei 506,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 19'435 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.
Bei 714,77 USD erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,78 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 443,90 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Ulta Beauty-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 02.06.2026 äusserte sich Ulta Beauty zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,70 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 3.16 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 2.85 Mrd. USD umgesetzt.
Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2027 auf 28,79 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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