Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031

17.02.2026 20:27:13

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Abend fester

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Ulta Beauty-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 697,61 USD.

Ulta Beauty
534.78 CHF 2.70%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,1 Prozent auf 697,61 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 6'862 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Ulta Beauty-Aktie sogar auf 700,65 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 690,76 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 49'450 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 700,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 0,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 309,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Ulta Beauty-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal legte Ulta Beauty am 04.12.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ulta Beauty ein EPS von 5,14 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 2.86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.53 Mrd. USD umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty im Jahr 2026 25,59 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com

