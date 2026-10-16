Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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16.10.2026 20:27:13
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Freitagabend mit Abschlägen
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,9 Prozent auf 591,56 USD nach.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 591,56 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'649 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Ulta Beauty-Aktie bis auf 591,56 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 611,00 USD. Bisher wurden heute 63'645 Ulta Beauty-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (714,77 USD) erklomm das Papier am 19.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie. Am 01.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 443,90 USD. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 24,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Ulta Beauty 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 27.08.2026 äusserte sich Ulta Beauty zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3.04 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.79 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 29,02 USD je Aktie in den Ulta Beauty-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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