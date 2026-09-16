Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty gibt am Abend ab

Die Ulta Beauty-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 537,44 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'607 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Ulta Beauty-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 532,21 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 541,15 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 47'252 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 714,77 USD. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 24,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 443,90 USD am 01.07.2026. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 17,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ulta Beauty am 27.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ulta Beauty ein EPS von 5,78 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Ulta Beauty 3.04 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

In der Ulta Beauty-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 28,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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