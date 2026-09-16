Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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16.09.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty gibt am Mittwochnachmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 535,57 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,6 Prozent auf 535,57 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'600 Punkten steht. Die Ulta Beauty-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 532,21 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 541,15 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 16'055 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 714,77 USD erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,46 Prozent hinzugewinnen. Am 01.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 443,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie.
Ulta Beauty-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ulta Beauty am 27.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,78 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 3.04 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.79 Mrd. USD umgesetzt.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 28,99 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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