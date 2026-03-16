Ulta Beauty Aktie News: Anleger schicken Ulta Beauty am Abend auf rotes Terrain

Die Ulta Beauty-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 523,43 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'697 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ulta Beauty-Aktie bisher bei 521,60 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 532,92 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 377'593 Ulta Beauty-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 714,77 USD erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,56 Prozent. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 323,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 12.03.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 8,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ulta Beauty 8,46 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ulta Beauty im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.49 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 31,63 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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