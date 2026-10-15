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15.10.2026 16:29:00

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Ulta Beauty-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 604,45 USD.

Ulta Beauty
500.64 CHF 2.37%
Kaufen Verkaufen

Die Ulta Beauty-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 604,45 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'702 Punkten liegt. Bei 606,48 USD markierte die Ulta Beauty-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 600,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 14'174 Ulta Beauty-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 714,77 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ulta Beauty-Aktie somit 15,43 Prozent niedriger. Am 01.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 443,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,56 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Ulta Beauty-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Ulta Beauty am 27.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,78 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.04 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.79 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ulta Beauty-Aktie in Höhe von 29,02 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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