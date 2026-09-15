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15.09.2026 20:27:13

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty verbilligt sich am Dienstagabend

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty verbilligt sich am Dienstagabend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Ulta Beauty. Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 543,91 USD.

Ulta Beauty
442.41 CHF -0.05%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr fiel die Ulta Beauty-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 543,91 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'586 Punkten steht. Die Ulta Beauty-Aktie gab in der Spitze bis auf 537,76 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 554,20 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 55'145 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 714,77 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ulta Beauty-Aktie somit 23,90 Prozent niedriger. Bei 443,90 USD fiel das Papier am 01.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Verlust von 18,39 Prozent wieder erreichen.

Für Ulta Beauty-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Ulta Beauty veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 6,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 5,78 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.04 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ulta Beauty einen Umsatz von 2.79 Mrd. USD eingefahren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 28,99 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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