Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Nachmittag billiger

Die Ulta Beauty-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 541,12 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'586 Punkten steht. In der Spitze büsste die Ulta Beauty-Aktie bis auf 540,00 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 554,20 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 18'945 Ulta Beauty-Aktien.

Bei 714,77 USD erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ulta Beauty-Aktie. Am 01.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 443,90 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Ulta Beauty am 27.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 6,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ulta Beauty noch ein Gewinn pro Aktie von 5,78 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent auf 3.04 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ulta Beauty-Aktie in Höhe von 28,99 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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