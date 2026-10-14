Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty zeigt sich am Abend fester

Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 588,64 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'705 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Ulta Beauty-Aktie sogar auf 589,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 572,92 USD. Von der Ulta Beauty-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60'931 Stück gehandelt.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 714,77 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Kursplus von 21,43 Prozent wieder erreichen. Bei 443,90 USD fiel das Papier am 01.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 24,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 27.08.2026 legte Ulta Beauty die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,78 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.04 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.79 Mrd. USD in den Büchern standen.

Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty im Jahr 2027 29,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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