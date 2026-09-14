Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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14.09.2026 20:27:13
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Abend im Aufwind
Die Aktie von Ulta Beauty zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 550,90 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Ulta Beauty-Papiere um 20:26 Uhr 0,8 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'634 Punkten liegt. Bei 552,61 USD markierte die Ulta Beauty-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 544,94 USD. Von der Ulta Beauty-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38'514 Stück gehandelt.
Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 714,77 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 29,75 Prozent Luft nach oben. Am 01.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 443,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Ulta Beauty-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ulta Beauty am 27.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 5,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Ulta Beauty hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.04 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
In der Ulta Beauty-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 28,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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