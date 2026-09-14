Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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14.09.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Ulta Beauty-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 545,62 USD ab.
Die Ulta Beauty-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 545,62 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'596 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Ulta Beauty-Aktie bei 543,97 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 544,94 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 11'754 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (714,77 USD) erklomm das Papier am 19.02.2026. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 23,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 443,90 USD am 01.07.2026. Abschläge von 18,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Ulta Beauty-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 27.08.2026 lud Ulta Beauty zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ulta Beauty ein EPS von 5,78 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 3.04 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.79 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,99 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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