Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Abend auf rotem Terrain

Das Papier von Ulta Beauty gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 510,86 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'784 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Ulta Beauty-Aktie bis auf 507,01 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 515,48 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ulta Beauty-Aktien beläuft sich auf 71'992 Stück.

Bei 714,77 USD markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 39,92 Prozent Luft nach oben. Am 01.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 443,90 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,11 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ulta Beauty 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Ulta Beauty am 02.06.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,08 Prozent auf 3.16 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.85 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 28,80 USD je Ulta Beauty-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

Ulta Beauty-Aktie fällt: Umsatzwachstumsprognose für 2026 enttäuscht

NYSE-Handel S&P 500 beginnt Dienstagshandel im Minus

S&P 500-Handel aktuell: Gewinne im S&P 500