Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Nachmittag im Minus

Die Ulta Beauty-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 510,42 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'796 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Ulta Beauty-Aktie ging bis auf 509,21 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 515,48 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ulta Beauty-Aktien beläuft sich auf 21'467 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (714,77 USD) erklomm das Papier am 19.02.2026. Mit einem Zuwachs von 40,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 443,90 USD. Mit Abgaben von 13,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 02.06.2026 äusserte sich Ulta Beauty zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,74 USD, nach 6,70 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.16 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.85 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 28,80 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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