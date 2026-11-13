Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Freitagabend auf grünem Terrain

Das Papier von Ulta Beauty legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 657,33 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'554 Punkten tendiert. Bei 657,49 USD markierte die Ulta Beauty-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 648,13 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 30'601 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 714,77 USD. 8,74 Prozent Plus fehlen der Ulta Beauty-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 443,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 32,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Ulta Beauty am 27.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,78 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.04 Mrd. USD – ein Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ulta Beauty 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ulta Beauty einen Gewinn von 29,03 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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