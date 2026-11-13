Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Freitagnachmittag leichter

Die Ulta Beauty-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 648,35 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'506 Punkten realisiert. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 647,60 USD nach. Mit einem Wert von 648,13 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 10'232 Ulta Beauty-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 714,77 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 443,90 USD am 01.07.2026. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 46,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ulta Beauty 0,000 USD aus. Am 27.08.2026 lud Ulta Beauty zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das EPS belief sich auf 6,55 USD gegenüber 5,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.79 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.04 Mrd. USD ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 29,03 USD je Aktie in den Ulta Beauty-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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