Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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13.10.2026 20:27:13
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Abend fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Ulta Beauty. Zuletzt ging es für das Ulta Beauty-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 580,07 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Ulta Beauty-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 580,07 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'805 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Ulta Beauty-Aktie bis auf 582,63 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 574,98 USD. Zuletzt wechselten 66'086 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (714,77 USD) erklomm das Papier am 19.02.2026. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 18,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 443,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Ulta Beauty 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 27.08.2026 hat Ulta Beauty in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,78 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Ulta Beauty mit einem Umsatz von insgesamt 3.04 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,87 Prozent gesteigert.
Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty im Jahr 2027 29,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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