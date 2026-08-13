Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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13.08.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Ulta Beauty
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 520,17 USD.
Die Ulta Beauty-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 520,17 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'813 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Ulta Beauty-Aktie ging bis auf 517,17 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 531,89 USD. Bisher wurden via NASDAQ 31'570 Ulta Beauty-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 714,77 USD erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.07.2026 bei 443,90 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Verlust von 14,66 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Ulta Beauty seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 02.06.2026 lud Ulta Beauty zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,70 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.16 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.85 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2027 auf 28,80 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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