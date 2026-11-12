Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty verzeichnet am Abend Verluste

Die Ulta Beauty-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 652,85 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'609 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Ulta Beauty-Aktie bis auf 651,57 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 659,90 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 32'119 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 714,77 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.07.2026 Kursverluste bis auf 443,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,01 Prozent würde die Ulta Beauty-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Ulta Beauty seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Ulta Beauty am 27.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,78 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.04 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ulta Beauty einen Umsatz von 2.79 Mrd. USD eingefahren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 29,02 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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