Ulta Beauty Aktie News: Anleger schicken Ulta Beauty am Nachmittag auf rotes Terrain

Um 16:28 Uhr rutschte die Ulta Beauty-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 657,73 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'591 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Ulta Beauty-Aktie bei 652,16 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 659,90 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 14'113 Ulta Beauty-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 714,77 USD erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 8,67 Prozent Luft nach oben. Am 01.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 443,90 USD ab. Mit einem Kursverlust von 32,51 Prozent würde die Ulta Beauty-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 27.08.2026 hat Ulta Beauty in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,78 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.04 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Von Analysten wird erwartet, dass Ulta Beauty im Jahr 2027 29,02 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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