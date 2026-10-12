Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Montagabend leichter

Um 20:26 Uhr rutschte die Ulta Beauty-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 566,39 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'800 Punkten notiert. Bei 555,24 USD markierte die Ulta Beauty-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 566,91 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 53'657 Ulta Beauty-Aktien.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 714,77 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ulta Beauty-Aktie somit 20,76 Prozent niedriger. Am 01.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 443,90 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Ulta Beauty-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 27.08.2026 hat Ulta Beauty in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Ulta Beauty hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.04 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ulta Beauty einen Gewinn von 29,01 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

Ulta Beauty-Aktie fällt: Umsatzwachstumsprognose für 2026 enttäuscht

NYSE-Handel S&P 500 beginnt Dienstagshandel im Minus

S&P 500-Handel aktuell: Gewinne im S&P 500